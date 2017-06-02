WordPress создает новые страницы для каждого изображения: функция и плагин для лечения

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Добрый день, дорогие читатели. На днях один из моих подписчиков попросил помочь ему разобраться с проблемой в индексировании сайта. Его ресурс работает на движке WordPress и он заметил, что WordPress создает страницу для каждой загруженной картинки. Михаилу повезло, что он обратил на это внимание, а ведь многие начинающие вебмастера не в курсе, что такое безобразие может испортить репутацию их сайтам в глазах поисковых систем.

wordpress создает страницу для каждой картинки (изображения)

Я с подобной проблемой сталкивался раньше, некоторые из моих сайтов были больны аналогичным недугом. Думаю, что многим решение тоже пригодится, поэтому решил не ограничиваться письмом с рекомендациями для Михаила, а выложить статью в блоге.

Что будет, если не исправить проблему?

Появление отдельных страниц для картинок не что иное как дублирование контента, уже содержащегося на другой странице (в основной статье, куда вставлена иллюстрация). Дубли приводят к ухудшению индексирования ресурса, так как отнимают на себя время индексирующих роботов. Кроме того, они мешают поисковикам правильно ранжировать разные страницы сайта в поиске.

В лучшем случае, траст вашего сайта в глазах поисковиков будет падать и будут проблемы с его продвижением. В худшем – подхватите какой-нибудь фильтр, вплоть до АГС.

Почему появляются страницы с картинками в WordPress

Чаще всего причиной появления этих страниц является ссылка с изображения в статье, создаваемая при загрузке медиафайла, если выбрать целью ссылки страницу вложения.

причина появления страниц изображений в wordpress

Для того, чтобы такие ссылки не появлялись в будущем, лучше в поле “Ссылка” ставить “Нет”, в крайнем случае отсылать на “Медиафайл”.

Но, к сожалению, удаление ссылки в уже проиндексированных изображениях, когда дубли появились в базе поисковиков избавиться от страниц не поможет, так как они физически существуют, а Яндекс и Google об их существовании в курсе.

Как удалить из поиска эти страницы

Для исключения их из поиска нам необходимо их либо полностью удалить, либо сделать переадресацию.

Как удалить физически я не знаю, если вам такой способ знаком, просьба поделиться в комментариях.

Я пошел путем перенаправления со страницы вложения на тот пост, к которому привязан данный медиафайл. При очередном обходе поисковый робот зайдет на страницу картинки и будет перенаправлен на статью с изображением. Со временем он поймет, что на странице редирект и удалит ее из индекса. Произойдет это не сразу, до полного удаления всех дублей может пройти не один месяц (в зависимости от размера проекта).

Делается такое перенаправление с помощью кода, который вставляется в файл functions.php вашей темы. Технически процедура выглядит так:

  • Открываем админ панель;
  • Переходим в раздел “Внешний вид”-“Редактор”;
  • Находим в списке справа файл functions.php и кликаем по нему;
  • Вставляем в конце, перед закрывающим тегом “?>” код, приведенный ниже.

Код для удаления страниц изображений в WordPress:

/*** Редирект страниц картинок на запись ***/
add_action('template_redirect', 'template_redirect_attachment'); 
function template_redirect_attachment() {   
        global $post;
        // Если это вложение то перейдем на страницу записи:   
        if (is_attachment()) {     
            wp_redirect(get_permalink($post->post_parent));  
        } 
    }

Плагин Attachment Pages Redirect

Если у вас WordPress создал для каждой картинки на сайте отдельную запись, но влазить в коды вам лень или боитесь, то можете использовать плагин Attachment Pages Redirect, он делает то же самое, что и приведенный выше скрипт – ставит переадресацию на страницу записи к которой прикреплено изображение. Если прикрепленной страницы нет, то идет редирект на главную.

Плагин есть в официальном репозитории WordPress и устанавливается он как обычно, как я рассказывал в этой статье.

плагин Attachment Pages Redirect

Никаких настроек у плагина нет, ставим, активируем и проблема решена.

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17 комментариев на «“WordPress создает новые страницы для каждого изображения: функция и плагин для лечения”»

  1. 2017-06-03

    Всё просто и ясно. Попробую все варианты. Если ещё возникнут вопросы я опять к вам обращусь.

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  2. 2017-06-03

    И ещё вопрос. Можно ли сразу после вставки кода определить, сработал он или нет?

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    • 2017-06-03

      Когда в браузере откроете страницу вложения вместо нее должна открыться страница со статьей, где эта картинка вставлена.

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      • 2017-06-05

        Здравствуйте Дмитрий. Я поставил плагин и он сработал. Теперь у меня нет страниц с одними картинками. Теперь у меня в поиске картинки превратились в полноценные статьи, но их количество не убавилось. Теперь на каждую картинку полноценная статья(((

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        • 2017-06-06

          из поиска лишние страницы будут уходить постепенно, по мере их переиндексации поисковыми роботами, до полной очистки могут уйти месяцы

  3. 2017-08-09

    Дима! Приветствую! Я перешла на https и постепенно, не все картинки меняю на НЕТ – это как мне подсказали, самый лучший вариант СЕО. Конечно, мороки много, у меня почти 500 статей и в каждую статью нужно заглядывать и редактировать. Но зато стало меньше ошибок и на много. А за статью Спасибо! Давненько не была у тебя на блоге.

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  4. 2017-12-02

    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, у меня интернет-магазин. Обратила внимание, что на каждую метку статей, на каждый атрибут товара, на каждую категорию товара у меня создана своя страница (увидела в яндекс вебмастер). Как можно убрать лишние страницы?
    Спасибо.

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    • 2017-12-03

      Либо убрать лишние страницы физически, если это позволяет сделать ваша CMS, либо закрываете ненужные страницы от индексации (говорите поисковикам, что в поиск эти страницы включать не нужно).
      Закрыть от индексации можно в файле robots.txt, как это делается смотрите тут – https://biznessystem.ru/delaem-pravilnyj-fajl-robots-txt-dlya-wordpress/

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  5. 2018-06-04

    Установили плагин. Теперь страницы с картинкой переправляются на главную страницу сайта. Спасибо!
    Еще вопрос: А что делать, если в вебмастере появляется запись типа Images tagged “poslestroitelnaya-uborka” и говорит о дубле.
    Пример: uborka-posle-remonta.by/ngg_tag/poslestroitelnaya-uborka/nggallery/page/1

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    • 2018-06-04

      возможно у вас одни и те же данные (картинки) доступны по нескольким адресам – проверьте структуру сайта
      судя по примеру могу предположить, что у вас включены теги (метки) и они открыты для индексации, вы можете их убрать совсем или закрыть в файле robots.txt

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      • 2018-06-05

        Извините, не подскажете, какую именно запись в моем случае надо добавить в роботс, т.к. чайник в этом.

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  6. 2018-08-11

    У меня пишет – Страница неизвестна роботу. Ссылок на них в статьях нет.

    Значит можно не парится и он не плодит дубли?

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    • 2018-08-16

      так точно, но для надежности заглядывайте периодически в яндекс вебмастер – в случае появления дублей там их увидите сразу

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  7. 2019-08-04

    Комментарий не в тему статьи, но накипело. Не смог найти в интернете решение такого вопроса. У меня к адресам страниц добавилась в конец такая приставка #more. И много дублей страниц. Думаю, что из-за этой приставки.

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    • 2019-08-05

      Приставка с решеткой – это не дубль (не новая страница), это якорь (метка, показывающая место на странице, такие же используются для содержания) – это нормально, если используете анонсы статей для вывода на главную и страницы категорий. Такие страницы в индекс не попадают
      А по дублям смотрите в яндекс вебмастере какие страницы у вас в индексе лишние.

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  8. 2019-09-29

    Чтобы удалить из яндекса страницы (дубли например), зайдите в яндекс мастер выбрав нужный сайт -> инструменты -> удаление страниц из поиска.
    Укажите страницы которые надо удалить, и нажмите кнопку удалить. Через некоторое время робот удалит их из своего индекса 🙂

    Чтобы удалить из гугла, надо зайти в свой Google Search Console выбрать свой сайт – > Прежние инструменты и отчеты – > Удаления. Вы попадете в инструмент “Удалить URL-адреса”. Там нажмите кнопку “Временно скрыть” и вставляйте адреса которые хотите удалить. Они будут скрыты на 90 дней из индекса.

    Чтобы они заново не появились, поработайте над своим robots.txt

    В вебмастере mail.ru нет такого инструмента, зато там вы можете заказать полную переиндексацию, она находится в главном меню и называется Переиндексация. Щелкаете ссылочку и усё. Этим можно пользоваться 1 раз в неделю.

    Ещё раз повторюсь, заранее поработайте на robots.txt чтобы не надо было проделывать всю работу заново. 🙂

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