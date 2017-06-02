WordPress создает новые страницы для каждого изображения: функция и плагин для лечения

Добрый день, дорогие читатели. На днях один из моих подписчиков попросил помочь ему разобраться с проблемой в индексировании сайта. Его ресурс работает на движке WordPress и он заметил, что WordPress создает страницу для каждой загруженной картинки. Михаилу повезло, что он обратил на это внимание, а ведь многие начинающие вебмастера не в курсе, что такое безобразие может испортить репутацию их сайтам в глазах поисковых систем.

Я с подобной проблемой сталкивался раньше, некоторые из моих сайтов были больны аналогичным недугом. Думаю, что многим решение тоже пригодится, поэтому решил не ограничиваться письмом с рекомендациями для Михаила, а выложить статью в блоге.

Что будет, если не исправить проблему?

Появление отдельных страниц для картинок не что иное как дублирование контента, уже содержащегося на другой странице (в основной статье, куда вставлена иллюстрация). Дубли приводят к ухудшению индексирования ресурса, так как отнимают на себя время индексирующих роботов. Кроме того, они мешают поисковикам правильно ранжировать разные страницы сайта в поиске.

В лучшем случае, траст вашего сайта в глазах поисковиков будет падать и будут проблемы с его продвижением. В худшем – подхватите какой-нибудь фильтр, вплоть до АГС.

Почему появляются страницы с картинками в WordPress

Чаще всего причиной появления этих страниц является ссылка с изображения в статье, создаваемая при загрузке медиафайла, если выбрать целью ссылки страницу вложения.

Для того, чтобы такие ссылки не появлялись в будущем, лучше в поле “Ссылка” ставить “Нет”, в крайнем случае отсылать на “Медиафайл”.

Но, к сожалению, удаление ссылки в уже проиндексированных изображениях, когда дубли появились в базе поисковиков избавиться от страниц не поможет, так как они физически существуют, а Яндекс и Google об их существовании в курсе.

Как удалить из поиска эти страницы

Для исключения их из поиска нам необходимо их либо полностью удалить, либо сделать переадресацию.

Как удалить физически я не знаю, если вам такой способ знаком, просьба поделиться в комментариях.

Я пошел путем перенаправления со страницы вложения на тот пост, к которому привязан данный медиафайл. При очередном обходе поисковый робот зайдет на страницу картинки и будет перенаправлен на статью с изображением. Со временем он поймет, что на странице редирект и удалит ее из индекса. Произойдет это не сразу, до полного удаления всех дублей может пройти не один месяц (в зависимости от размера проекта).

Делается такое перенаправление с помощью кода, который вставляется в файл functions.php вашей темы. Технически процедура выглядит так:

Открываем админ панель;

Переходим в раздел “Внешний вид”-“Редактор”;

Находим в списке справа файл functions.php и кликаем по нему;

Вставляем в конце, перед закрывающим тегом “?>” код, приведенный ниже.

Код для удаления страниц изображений в WordPress:

/*** Редирект страниц картинок на запись ***/ add_action('template_redirect', 'template_redirect_attachment'); function template_redirect_attachment() { global $post; // Если это вложение то перейдем на страницу записи: if (is_attachment()) { wp_redirect(get_permalink($post->post_parent)); } }

Плагин Attachment Pages Redirect

Если у вас WordPress создал для каждой картинки на сайте отдельную запись, но влазить в коды вам лень или боитесь, то можете использовать плагин Attachment Pages Redirect, он делает то же самое, что и приведенный выше скрипт – ставит переадресацию на страницу записи к которой прикреплено изображение. Если прикрепленной страницы нет, то идет редирект на главную.

Плагин есть в официальном репозитории WordPress и устанавливается он как обычно, как я рассказывал в этой статье.

Никаких настроек у плагина нет, ставим, активируем и проблема решена.

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